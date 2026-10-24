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        Turistler, tarihi caddede gönüllerince eğlendi Adana'da "Büyük Saat Bizim, Gelecek Hepimizin" etkinliği düzenlendi

        Adana'da araç trafiğine kapatılan tarihi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde, "Büyük Saat Bizim, Gelecek Hepimizin" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bando takımının müzikleri eşliğinde eğlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:16 Güncelleme:
        Turistler, tarihi caddede gönüllerince eğlendi Adana'da "Büyük Saat Bizim, Gelecek Hepimizin" etkinliği düzenlendi

        Adana'da araç trafiğine kapatılan tarihi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde, "Büyük Saat Bizim, Gelecek Hepimizin" sloganıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşlar bando takımının müzikleri eşliğinde eğlendi.

        Adana'nın simge yapılarından 32 metre yüksekliğindeki Büyük Saat Kulesi'nin de yer aldığı tarihi geçtiğimiz günlerde araç trafiğine kapatılan tarihi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde, Seyhan Belediyesi tarafından "Büyük Saat Bizim, Gelecek Hepimizin" sloganıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında caddeye gelen bando takımı vatandaşlara müzik ziyafeti sundu. Bando takımının performansına vatandaşlar da eşlik ederken, cadde renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğin, her Cumartesi 11.0020:00 saatleri arasında yapılacağı öğrenildi.

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        "Her Cumartesi bu etkinlik yapılacak"

        Zeynep Kırılmış adlı vatandaş, etkinliği çok beğendiğini söyleyerek, "Etkinlik, Adana'nın en güzel yerlerinden birisinde yapılıyor. Büyüksaat Meydanı'nda, Türkiye'nin en büyük sata kulesinin bulunduğu alanda yapılıyor. Valiliğimiz bu caddeyi trafiğe kapatmıştı. Her Cumartesi bu etkinlik yapılacak. Halk rahat rahat yürüyor. Herkes son derece memnun. Turistler son derece memnun" dedi.

        "Japonya'dan geldim, Japon insanları Adana'ya bekliyorum"

        Japonya'dan geldiğini dile getiren Reina Takano, "Normalde İstanbul'da yaşıyorum. Adana'ya ilk defa geldim. Burada yapılan etkinliği çok beğendim. Adana'yı ve yemeklerini çok beğendim. Burayı çok seviyorum. Japon insanları Adana'ya bekliyorum" şeklinde konuştu.

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        "Etkinliği çok beğendim"

        Ayşe Mutlu ise Antalya'dan geldiğini aktararak, "Etkinliği tesadüfen gördüm. Çok eğlendik. Büyüksaat, Adana'nın simge yerlerinden birisiymiş. Herkesi buraya görmeye davet ediyorum. 40 yıl önce gelmiştim ancak hatırlamıyorum. Etkinliği çok beğendim" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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