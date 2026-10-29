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        Adana'da kızına silahla saldırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan baba tutuklandı

        Adana'da kızına tabancayla saldırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2026 - 15:34 Güncelleme:
        Adana'da kızına silahla saldırmaya çalıştığı iddiasıyla yakalanan baba tutuklandı

        Adana'da kızına tabancayla saldırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan baba tutuklandı.

        Muayene için hastaneye giden kızına silahla saldırmaya çalıştığı iddiasıyla 29 Ekim'de gözaltına alınan M.D'nin (47) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        M.D. muayene için 29 Ekim'de kentteki bir hastaneye giden kızı E.D'ye silahla saldırmaya çalışmış ve polis ekiplerince engellenmişti. Hastanenin camlarına tabancayla ateş eden M.D. daha sonra binadaki boş bir odaya saklanmıştı. Teslim olması yönündeki çağrıya ateşle karşılık veren M.D. bölgeye sevk edilen özel harekat polislerince yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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