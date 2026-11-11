Kamyon beton bariyerlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, PozantıNiğde Otoyolu'nun Eskikonacık mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir kamyon, girdiği kaçış rampasının sonundaki beton bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan 5 kişiden 1'inin yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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