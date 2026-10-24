Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Kozan'da kadınlar, katledilen Sevda için tek ses oldu

        Kozan'da kadınlar, katledilen Sevda için tek ses oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki Sevda Dinler'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, bir araya gelerek kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Siyah kurdele takarak toplanan kadınlar, olay sonrası tutuklanan zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 21:49 Güncelleme:
        Kozan'da kadınlar, katledilen Sevda için tek ses oldu

        Adana'nın Kozan ilçesinde 22 yaşındaki Sevda Dinler'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, bir araya gelerek kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Siyah kurdele takarak toplanan kadınlar, olay sonrası tutuklanan zanlının en ağır cezayı almasını istedi.

        Geçtiğimiz gün ilçedeki Düzağaç Mahallesi Dağılcak Mesire Alanı'nda ailesiyle piknik yaptığı sırada Gamber F. tarafından tüfekle vurularak hayatını kaybeden Sevda Dinler için bugün ilçedeki kadınlar Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda bir araya geldi.

        Kadınlardan oluşan grup adına açıklama yapan Yağmur Yıldız, Sevda Dinler'in hayallerinin ve umutlarının yarım kaldığını belirterek, "Sevda hep 22 yaşında kalacak. Bugün burada, henüz hayatının baharında aramızdan koparılan Sevda Dinler'in acısını paylaşmak ve kadına yönelik şiddete karşı ortak sesimizi yükseltmek için bir araya geldik. Sevda'nın yaşama sevinci vardı. Hayalleri, umutları, geleceğe dair planları vardı. Ancak Sevda, 42 yaşındaki bir erkek tarafından vahşice katledildi. Yaşam hakkı elinden alındı, hayalleri yarım kaldı" dedi.

        REKLAM

        Hiç kimsenin bir başkasını istemediği bir ilişkiyi sürdürmeye zorlayamayacağını vurgulayan Yıldız, "Kadın da erkek de kendi iradesi, kendi tercihleri ve kendi hayatı olan bağımsız birer bireydir. Hiç kimse bir başkasını sevmeye, birlikte olmaya ya da istemediği bir ilişkiyi sürdürmeye zorlayamaz" ifadelerini kullandı.

        Şiddeti doğuran zihniyetle mücadele edilmesi gerektiğini belirten Yıldız, çocuklara küçük yaşlardan itibaren insan hayatına saygının, eşitliğin, vicdanın ve merhametin öğretilmesi gerektiğini kaydetti.

        Yıldız, "Bugün yalnızca Sevda Dinler için değil; şiddete uğrayan, tehdit edilen, susturulan ve hayatından endişe eden bütün kadınlar için buradayız. Kozan'daki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, basın mensupları ve vatandaşlar olarak buradan bütün Türkiye'ye haykırıyoruz: Kadına şiddete hayır" diye konuştu.

        REKLAM

        "Hukuki sürecin takipçisi olacağız"

        Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü ve Adana Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Dilara Özuğur Kılıç da kadınların yaşam hakkının ve özgür iradesinin tartışmaya açık olmadığını belirterek, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

        Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için koruma mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesi gerektiğini ifade eden Kılıç, kadın cinayetlerinde suçun ağırlığıyla orantılı ve caydırıcı cezaların uygulanmasının önemine dikkat çekti.

        Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların hukuk çerçevesinde hesap vermesi amacıyla Kozan'da görev yapan baro mensupları ve Kadın Hakları Merkezi üyesi avukatlarla birlikte adli süreci yakından takip edeceklerini belirten Kılıç, kadınların yaşam hakkının korunması ve kadın cinayetleriyle etkin mücadele konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

        REKLAM

        Buluşmanın sonunda kadınlar, Sevda Dinler için dua etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"

        Benzer Haberler

        Adana'da selektör tartışmasında sürücünün küfür edip darp girişimi kamerada
        Adana'da selektör tartışmasında sürücünün küfür edip darp girişimi kamerada
        Yanından hızlıca geçen maganda sürücüyü uyardı, saldırıya uğradı
        Yanından hızlıca geçen maganda sürücüyü uyardı, saldırıya uğradı
        Adana'da çukura düşen keçiyi itfaiye kurtardı
        Adana'da çukura düşen keçiyi itfaiye kurtardı
        Adana'da traktör yangını
        Adana'da traktör yangını
        Turistler, tarihi caddede gönüllerince eğlendi Adana'da "Büyük Saat Bizim,...
        Turistler, tarihi caddede gönüllerince eğlendi Adana'da "Büyük Saat Bizim,...
        Adana'da kadın cinayetlerine tepki gösterildi
        Adana'da kadın cinayetlerine tepki gösterildi