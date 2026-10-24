Yanından hızlıca geçen maganda sürücüyü uyardı, saldırıya uğradı

Adana'da gece yarısı hızla yolda giden şahısları uyaran gençler saldırıya uğradı. O anlar araç içi kamerasıyla görüntülendi.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. A.G., arkadaşıyla birlikte otomobiliyle yolda ilerlerken 63 ALF 656 plakalı otomobil yanlarından hızlıca geçti. Yaklaşık 100 metre sonra otomobilin yanında duran A.G., "Baba giriyordun, çok hızlı geçtin" diyerek şahısları uyardı. Bunun üzerine şahıslar ise "Neden sol şeritte geziyorsun" diyerek A.G.'ye ve arkadaşına saldırdı. Gençler otomobille saldırganlardan kaçmaya çalışırken 63 ALF 656 plakalı otomobildeki şahıslar A.G.'yi bir süre takip edip araçlarından inerek yine saldırmaya çalıştı.

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Polisi görünce kaçtılar

A.G. ve arkadaşı bir süre sonra devriye atan polislerin yanına gidince saldırganlar da takibi bırakıp uzaklaştı. Yaşananlar ise araç içi kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.