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        Park halindeki 2 otomobil yandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde park halindeki 2 otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:23 Güncelleme:
        Park halindeki 2 otomobil yandı

        ADANA'nın Kozan ilçesinde park halindeki 2 otomobil, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Türkeli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın otoparkında park halindeki 2 otomobilde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede otomobilleri sardığını görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobiller kullanılamaz hale geldi.

        Otomobillerdeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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