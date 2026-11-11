Adana'da 9'u kadın 55 kişiye kaynak ve robot operatörlüğü eğitimi verilecek

Adana'da sanayideki kalifiye ara eleman sorununu çözmek için kademeli kaynak ve robot (cobot) operatörlüğü kursu başlatıldı. Kursta 9'u kadın 55 kişi için eğitim verilecek.

Türk Kızılay'ın, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından hayata geçirdiği "Şenlendirme Pazarcık Hibe Programı" kapsamında Türk Kızılay Sarıçam Şubesi, Çukurova Üniversitesi ve Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) iş birliğiyle hayata geçirilen "Teorikten Atölyeye: Kademeli Kaynak ve COBOT Operatörlüğü Eğitim ve İstihdam Programı"nın tanıtımı gerçekleştirildi. Programda projenin amacı, eğitim aşamaları ve kursiyerlere sunulacak imkanlar hakkında bilgi verildi. Program kapsamında kursiyerlere temel kaynak eğitimi verilirken, başarılı olan kursiyerler ileri düzey COBOT operatörlüğü eğitimi alarak istihdama hazırlanacak.

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"Organize Sanayi bölgemiz birçok alanda var ve olmaya devam edecek"

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, "Aranan eleman için yola çıktık. Türkiye’de önü en açık meslekler arasında makine operatörlüğü, kaynakçılık gibi meslekler var. Hem Çukurova Üniversitesi hem de Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği içerisindeyiz. Tüm sanayicilerimizle birlikte en iyi yaptığımız iş, sanayici ve üniversite iş birliğidir. Organize Sanayi bölgemiz birçok alanda var ve olmaya devam edecek" dedi.

"Aranan eleman yetiştirme yolunda gençlerimize eğitim veriyoruz"

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Türk Kızılayı Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ise sanayicilerin büyük bir destek verdiklerini söyleyerek, "6 Şubat depremlerinden sonra bir sürü insan işsiz kaldı. İşsiz kalanlara öncelikle aşevi eğitimi verdik. Geçen hafta itibariyle 300 kadınımıza istihdam sağladık. Bu alanda eğitimler vermeye ve istihdam sağlamaya devam ediyoruz. Bir taraftan da burada sanayicilerimizle birlikte ara eleman değil, aranan eleman yetiştirme yolunda gençlerimize eğitim veriyoruz. Kızılay olarak milletimize gıda kolisi vermek yerine bir bilezik, bir meslek, bir sertifika verelim ki onurlu bir şekilde işini bulsun ve devam etsin. Yaptığımız iş makinesi operatörlüğü, kaynakçılık, aşçılık eğitimlerinin sebebi bu" ifadelerini kullandı.

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Açılışı yapılan merkezde 9'u kadın 55 kursiyere kademeli kaynak ve robot (cobot) operatörlüğü eğitimi verilecek.