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        BİK Adana Bölge Müdürlüğü "Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi" düzenledi

        Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Bölge Müdürlüğünce "Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi"nin 15'incisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 19:08 Güncelleme:
        BİK Adana Bölge Müdürlüğü "Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi" düzenledi

        Basın İlan Kurumu (BİK) Adana Bölge Müdürlüğünce "Bölgesel Uygulamalı Mevzuat Eğitimi"nin 15'incisi düzenlendi.

        Çukurova Kalkınma Ajansının konferans salonunda düzenlenen programa Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kayseri ve Niğde'deki gazete ve internet haber sitelerinin temsilcileri katıldı.

        Programda, gazete ve internet haber sitelerinin resmi ilan ve reklam yayımlama süreçlerinde mevzuat gereğince yerine getirmeleri gereken yükümlülükler değerlendirildi.

        BİK Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı, yaptığı konuşmada, eğitimlerin basın kuruluşları için önemli olduğunu söyledi.

        Kurum olarak dijitalleşmeyi yakından takip ettiklerini belirten Oranlı, şöyle konuştu:

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        "Hizmetlerimizi ve teknolojik altyapımızı geliştirirken basın kuruluşlarımızın yeni döneme uyum sağlamasını destekleyen çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada mevzuatın doğru anlaşılması ve uygulama birliğinin sağlanması ayrı bir önem taşıyor. Eğitimimizde de mevzuat hükümlerini uygulamadaki pratiklerle ele almayı, karşılaşılan tereddütleri gidermeyi ve sizlerin sahadaki deneyimlerinizden yararlanmayı amaçlıyoruz."

        Programda, Denetim ve İlan Müdürlüğünde görevli Selen Efe ve Serhat Kılıç da katılımcılara sunum yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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