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        Trafikte tartıştığı kişiye sopayla vurduktan sonra takip edip yine saldırdı

        ADANA'da H.A., trafikte tartıştığı U.G.'ye sopayla saldırdı. Olayın ardından U.G.'yi takip eden H.A., bir işletmenin önünde yeniden kavga etti. Saldırı ve kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, U.G., saldırgan H.A. hakkında karakola giderek şikayetçi oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 23:08 Güncelleme:
        Trafikte tartıştığı kişiye sopayla vurduktan sonra takip edip yine saldırdı

        ADANA’da H.A., trafikte tartıştığı U.G.’ye sopayla saldırdı. Olayın ardından U.G.’yi takip eden H.A., bir işletmenin önünde yeniden kavga etti. Saldırı ve kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, U.G., saldırgan H.A. hakkında karakola giderek şikayetçi oldu.

        Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde, H.A. ile U.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflardan H.A., sopayla U.G.’ye saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Saldırı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kavganın ardından H.A., U.G.’yi takip ederek Turgut Özal Bulvarı’ndaki bir işletmenin önünde yeniden karşısına çıktı. İkili arasında devam eden tartışma yeniden kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine saldırdı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çıkan arbedenin ardından U.G., polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, H.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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