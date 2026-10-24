Adıyaman'da 2'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi’nede meydana geldi. İddiaya göre, 2’nci kattaki evlerinde oynadığı sırada dengesini kaybeden M.S. pencereden yola düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.