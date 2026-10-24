Yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman'da bir inşaatın merdiven boşluğundan düşerek ağır yaralanan 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim 2026 tarihinde Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarındaki bir inşaatta çalışan babasını ziyarete gittiği iddia edilen 17 yaşındaki İzzettin Neddef merdiven boşluğundan düşerek ağır yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan İzzettin Neddef, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşam savaşını kaybetti. İzzettin Neddef’in cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.