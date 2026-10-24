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        Tırın eşeklere çarpma anı kameralara yansıdı

        Adıyaman'ın KahtaSiverek karayolunda seyir halindeki tır, karanlık yolda aniden önüne çıkan eşeklere çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:32 Güncelleme:
        Tırın eşeklere çarpma anı kameralara yansıdı

        Adıyaman'ın KahtaSiverek karayolunda seyir halindeki tır, karanlık yolda aniden önüne çıkan eşeklere çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

        Kaza, gece saat 02.06 sıralarında KahtaSiverek karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, karayolunda seyir halinde olan tırın önüne aniden eşekler çıktı. Sürücü, karanlık yolda eşeklere çarpmamak için ani fren yapsa da kaza yaşandı.

        Yaşanan kaza anı, tırın araç kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, eşeklerin aniden aracın önüne çıktığı ve çarpma anı yer aldı. Kaza sonrası eşeklerden biri telef olurken hafif yaralanan eşek ise gecenin karanlığında kaçarak gözlerden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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