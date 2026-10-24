Adıyaman'da evin çatısında yangın

Yangın akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Recai Kutan Caddesi üzerinde meydana geldi. 3 katlı bir evin çatısında bulunan koltuklar, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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