Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan Çetgen, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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