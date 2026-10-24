Yaralıya ilk müdahaleyi vali ve milletvekili yaptı Vali ve milletvekili yaralının başından bir an olsun ayrılmadı

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada bir aracın çarpması sonucu yaralanan yayaya ilk müdahale vali ve milletvekili tarafından yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Gölbaşı karayolu 15. kilometrede yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hakan Ç'ye (32), Yunus D., idaresindeki 02 ACD 484 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada Hakan Ç., yaralandı. O esnada Besni ilçesinden Adıyaman'a dönen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Milletvekili İshak Şan, kaza yerinde durarak yaralıya müdahale etti. Vali Küçük ile Milletvekili Şan, sağlık ekipleri olay yerine gelene kadar yaralının başından bir an olsun ayrılmadı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.