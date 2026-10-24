Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Otomobilin çarptığı kişi yaralandı; ilk yardımı vali ve milletvekili yaptı

        Otomobilin çarptığı kişi yaralandı; ilk yardımı vali ve milletvekili yaptı

        ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Hakan Ç.'ye (34) ilk yardımı tesadüfen olay yerinden geçen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 23:12 Güncelleme:
        Otomobilin çarptığı kişi yaralandı; ilk yardımı vali ve milletvekili yaptı

        ADIYAMAN’da yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralanan Hakan Ç.'ye (34) ilk yardımı tesadüfen olay yerinden geçen Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan yaptı.

        Kaza akşam saatlerinde Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Yunus D.'nin kullandığı 02 ACD 484 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Hakan Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Hakan Ç. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, Besni ilçesinden Adıyaman’a dönen Vali Abdullah Küçük ile Milletvekili İshak Şan da kaza yerinde durarak yaralının yardımına koştu. Sağlık ekipleri gelinceye kadar yaralının durumuyla yakından ilgilenen Vali Küçük ve Milletvekili Şan, olay yerinde hazır bulunarak ekiplerin çalışmalarını takip etti.

        REKLAM

        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından müdahalesi yapılan Hakan Ç., ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Fransa'da eylemcilere polis müdahalesi
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Maden faciasında 3 tutuklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Rezidans cinayetinde yeni gelişme
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
        Yaralıya ilk müdahaleyi vali ve milletvekili yaptı Vali ve milletvekili yar...
        Yaralıya ilk müdahaleyi vali ve milletvekili yaptı Vali ve milletvekili yar...
        Adıyaman'da 2'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Adıyaman'da 2'nci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
        Adıyaman'da evin çatısında yangın
        Adıyaman'da evin çatısında yangın
        Anneannesinin mirasını bebeklerle dünyaya tanıttı
        Anneannesinin mirasını bebeklerle dünyaya tanıttı
        Yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti
        Yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk hayatını kaybetti