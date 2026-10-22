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        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, öğrencilerin sorularını yanıtladı

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Kampüs Hattı" programında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal, öğrencilerin sorularını yanıtladı

        Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, "Kampüs Hattı" programında öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Sabri Bektöre Konferans Salonu'nda AK Gençlik Topluluğu tarafından düzenlenen "Kampüs Hattı" programına konuk oldu.

        Burada öğrencilerle bir araya gelen Köksal, kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

        Programa, AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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