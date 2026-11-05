Afyonkarahisar'da 8 kişiyi pompalı tüfekle öldürdü, Eskişehir'de yakalandı (11)- Yeniden
Giriş: 05.11.2026 - 22:47 Güncelleme:
Sayın yazı işleri müdürlerine;
'Afyonkarahisar'da 3 ayrı noktada 8 kişi pompalı tüfekle öldürüldü' başlıklı haberimizi, kaynağından alınan son bilgilerle güncelleyip yeniden veriyoruz.
YENİDEN
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Kadir KAPLAN- Batuhan KILIÇ/ AFYONKARAHİSAR- ESKİŞEHİR,
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