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        Afyonkarahisar'da akrebin soktuğu kişi tedavi altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akrebin soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 21:02 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da akrebin soktuğu kişi tedavi altına alındı

        Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akrebin soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı.

        Karaadilli beldesinde bir vişne bahçesinde çalışan M.G, akrep tarafından sokuldu.

        112 Acil Servis ekiplerince M.G, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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