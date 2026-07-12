Afyonkarahisar'da akrebin soktuğu kişi tedavi altına alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde akrebin soktuğu kişi hastaneye kaldırıldı. Karaadilli beldesinde bir vişne bahçesinde çalışan M.G, akrep tarafından sokuldu. 112 Acil Servis ekiplerince M.G, Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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