Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. R.Ü, (35) idaresindeki 39 AH 757 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Akören beldesi yakınlarında bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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