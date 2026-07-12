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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift ve bebekleri öldü

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift ve bebekleri öldü

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift ile 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 14:31 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da bariyerlere çarpan otomobildeki çift ve bebekleri öldü

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki çift ile 8 aylık bebekleri hayatını kaybetti.

        Hasan Samur (27) idaresindeki 35 MSB 45 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Balmahmut köyü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi.

        Kazada, sürücü ile eşi Zehra Özkan Samur (26) yaşamını yitirdi, 8 aylık bebekleri Aybars Kaan Samur ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Yaralı bebek, ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Otomobilde sıkışan çiftin cenazeleri, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Sinanpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Öte yandan, Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş, eşinin ise Afyon Kocatepe Üniversitesinde memur olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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