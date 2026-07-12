Afyonkarahisar'da ayağına ip dolanan yılkı atı kurtarıldı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde ayağına kalın ip dolanan yılkı atı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibi ve doğaseverlerce kurtarıldı.



Emir Dağı'ndaki Yellibel Yaylası'nda bir yılkı atının ayağına ip dolandığını fark eden doğaseverler, durumu Bolvadin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi.



Yaylaya gelen ekip, dürbünle ayağına ip dolanan yılkı atının yerini tespit etti.



Doğaseverlerle birlikte yılkı atının bulunduğu yere giden ekip, hayvanın ayağına dolanan ipi kesti.



İpten kurtulan yılkı atı, tekrar yaylada dolaşmaya başladı.

