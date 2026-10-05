Afyonkarahisar'da buğday dağıtım programı düzenlendi

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere destek amacıyla buğday tohumu dağıtım programı gerçekleştrildi.

Program kapsamında, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla sertifikalı buğday tohumları çiftçilere teslim edildi.

İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce, 2025 ve 2026 yıllarında çiftçilere destek amacıyla tarla bitkisi tohumu alımı için 5 milyon lira ödenek ayrıldı. Merkez ve 17 ilçede yüzde 50 hibe desteğiyle toplam 10 milyon lira değerinde buğday tohumu dağıtılması planlandı.

Program kapsamında Afyonkarahisar merkez ilçe ve köylerinde 296 çiftçiye 54 bin kilogram sertifikalı, beyaz etiketli "Paşa" kışlık ekmeklik buğday tohumu dağıtıldı.

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İl genelinde ise 2026 yılı içerisinde yaklaşık 2 bin 500 çiftçiye toplam 350 ton tohum dağıtılması hedefleniyor.

Programda konuşan Vali Naci Aktaş, yapılan faaliyetin Afyonkarahisar ili tarımsal varlığını geliştirmeye yönelik bir faaliyet olduğunu söyledi.

Aktaş, "Bugünkü yapılan faaliyet ilin tarımsal varlığını geliştirmeye yönelik bir faaliyet. Yıl boyunca bu projeye yaklaşık 350 ton buğday tohumunu çiftçimizle buluşturacağız. Burada sadece merkezde çiftçilerimize yaklaşık 300 çiftçiye ulaştıracağız ama yıl boyunca da 2.500 çiftçimize 350 ton buğday tohumunun dağıtımını inşallah tamamlamış olacağız." dedi.

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Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan ve Afyonkarahisar İl Genel Meclisi başkanı Mehmet Siper birer konuşma yaptı.

Konuşmalarının ardından çiftçiler tohumları teslim aldı.