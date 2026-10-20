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        Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp ardından yan yattı

        Afyonkarahisar'da kontrolden bir kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarpıp ardından yan yatarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, devrilen araç ise çevredekilerin yardımıyla itilerek düzeltildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 14:32 Güncelleme:
        Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp ardından yan yattı

        Afyonkarahisar'da kontrolden bir kırmızı ışıkta bekleyen iki araca çarpıp ardından yan yatarak durabildi. Kazada 1 kişi yaralanırken, devrilen araç ise çevredekilerin yardımıyla itilerek düzeltildi.

        Kaza, Jandarma Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 20 ALV 523 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen 03 AZ 771 ve 07 AHZ 390 plakalı araçlara çarpıp yol ortasına yan yattı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yol ortasında yan yatan otomobil ise çevredekilerin yardımıyla itilerek düzeltildi.

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        Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

        Öte yandan, olaya karışan araçlardan birisinde bulunan bir şahıs ise kaza anını gergin bir yüz ifadesiyle anlatması ise yaşadığı korkuyu gözler önüne serdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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