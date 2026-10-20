Polis 663 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 663 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 663 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada 663 adet sentetik ecza diye adlandırılan uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili K.B. ve A.E. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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