Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.K. ile M.C. ve S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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