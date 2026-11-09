Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi öldü
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.K. ile M.C. ve S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. ve S.C., tüfekle A.K.'yi vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan A.K, kaldırıldığı Çobanlar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından M.C. ve S.C. gözaltına alındı.
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