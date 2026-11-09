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        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi öldü

        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 00:57 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi öldü

        Afyonkarahisar'da çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

        Merkeze bağlı Işıklar beldesinde A.K. ile M.C. ve S.C. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.C. ve S.C., tüfekle A.K.'yi vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan A.K, kaldırıldığı Çobanlar Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından M.C. ve S.C. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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