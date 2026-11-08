Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'da otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasında

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Emirbaba Mahallesi'nde 03 DF 545 plakalı otomobil, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından inşaatın önündeki tuğlalara çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde yaralıların araçtan kendi imkanlarıyla çıkmaları yer alıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Türkiye ve Irak'tan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        Fenerbahçe'den gövde gösterisi!
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        İstanbul için sıcaklık ve kar yağışı açıklaması
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Fenerbahçe Emre Belözoğlu ile siftah yaptı
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Tim Cook Bağdat Caddesi'nde
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        Korkunç detaylar: Siz iyi kurtulmuşsunuz
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        RAMS Park'ın zemini neden bozuldu?
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Okul saldırısında dikkat çeken tutanak
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        Fon soruşturmasında yeni tutuklama
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        İsrail'den İran'a saldırı tehdidi
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Rafael Leao'nun son durumu belli oldu
        Aynı isim aynı acı! Torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi!
        Aynı isim aynı acı! Torununun ölüm haberiyle yaşamını yitirdi!
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        1.25 trilyon dolar değere ulaştı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        Eşinin sağlık durumunu açıkladı
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        ABD'ye kaçan Bolsonaro'ya ajanlar yardım etti mi?
        Kızamık neden hortladı?
        Kızamık neden hortladı?
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        Beşiktaş, Dolmabahçe'de moral arıyor
        "Aşık olmak müthiş bir şey"
        "Aşık olmak müthiş bir şey"

        Benzer Haberler

        Otomobilin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar görüntülendi
        Otomobilin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar görüntülendi
        Afyonkarahisar'daki saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım
        Afyonkarahisar'daki saldırıdan kurtulan öğretmen: 'Yapma' diye bağırdım
        Sultandağı Kaymakamı Çınarka'dan Kıbrıs Gazisi Gezer'e ziyaret
        Sultandağı Kaymakamı Çınarka'dan Kıbrıs Gazisi Gezer'e ziyaret
        Katliamdan sağ kurtulan öğretmenin kan donduran ifadesi ortaya çıktı "3'ten...
        Katliamdan sağ kurtulan öğretmenin kan donduran ifadesi ortaya çıktı "3'ten...
        8 kişiyi katleden saldırganın silahı 12 bin TL'ye aldığı ortaya çıktı
        8 kişiyi katleden saldırganın silahı 12 bin TL'ye aldığı ortaya çıktı
        Katliam sanığı 8 kişinin hayatını yaklaşık 1 saat ve 50 kilometreye sığdırd...
        Katliam sanığı 8 kişinin hayatını yaklaşık 1 saat ve 50 kilometreye sığdırd...