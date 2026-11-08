Afyonkarahisar'da otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasında
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emirbaba Mahallesi'nde 03 DF 545 plakalı otomobil, önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından inşaatın önündeki tuğlalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde yaralıların araçtan kendi imkanlarıyla çıkmaları yer alıyor.
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