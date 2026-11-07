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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Katliam sanığı 8 kişinin hayatını yaklaşık 1 saat ve 50 kilometreye sığdırdı Gözü dönmüş seri katil izlediği kanlı rotada 6 kişiyi sadece 15 kilometrelik bir mesafede öldürdü

        Katliam sanığı 8 kişinin hayatını yaklaşık 1 saat ve 50 kilometreye sığdırdı Gözü dönmüş seri katil izlediği kanlı rotada 6 kişiyi sadece 15 kilometrelik bir mesafede öldürdü

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde biçerdöver satışı üzerinden başlayan katliamda katil zanlısının 8 kişinin hayatını yaklaşık bir saate ve 50 kilometreye sığdırdığı ortaya çıkarken, gözü dönmüş seri katilin izlediği kanlı rotada 6 kişiyi ise sadece 15 kilometrelik bir mesafede öldürdüğü belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Katliam sanığı 8 kişinin hayatını yaklaşık 1 saat ve 50 kilometreye sığdırdı Gözü dönmüş seri katil izlediği kanlı rotada 6 kişiyi sadece 15 kilometrelik bir mesafede öldürdü

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde biçerdöver satışı üzerinden başlayan katliamda katil zanlısının 8 kişinin hayatını yaklaşık bir saate ve 50 kilometreye sığdırdığı ortaya çıkarken, gözü dönmüş seri katilin izlediği kanlı rotada 6 kişiyi ise sadece 15 kilometrelik bir mesafede öldürdüğü belirlendi.

        Edinilen bilgilere göre, İhsaniye ilçesine bağlı Bozhüyük köyünde yaşayan 28 yaşındaki Arif Sefa Özdemir, 5 Kasım günü saat 12.00 sıralarında Gazlıgöl'de biçerdöver alışverişinden kaynaklanan anlaşmazlık yaşadığı kişilerle buluştu. Daha sonra Ayazini köyü kırsalına geçen zanlı, saat 15.10 sıralarında 40 ND 574 plakalı otomobil ile biçerdöver parasıni almayan gelen Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50) ve Numan Toprak'ı (56) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

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        İlk saldırıdan sonra kaçış başladı

        İlk saldırının ardından bölgeden uzaklaşan zanlı, Kıyır köyü güzergâhında Seydi Ahmet Aydoğmuş (73) ile eşi Satı Aydoğmuş'un (68) bulunduğu Fiat Doblo marka aracın önünü kesti. Aracı gasp etmek isteyen zanlı, yaşlı çifti silahla vurarak öldürdü ve otomobillerini alarak kaçışını sürdürdü.

        Yaklaşık 1 kilometre ilerleyen zanlı, karşı yönden gelen İsmail Şen'in kullandığı otomobille karşılaştı. Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine ateş açan zanlı, onu da öldürdü. Böylece Ayazini'de başlayan cinayet zinciri Kıyır köyü çevresinde yani sadece yaklaşık 15 kilometrelik bir mesafede devam etti.

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        Tır sürücüsünü yaraladı, kent merkezinde kadına ateş açtı

        Kaçışını sürdüren zanlı, Selimiye köyü yakınlarında 64 AAC 527 plakalı tırın önünü keserek ateş açtı. Tır sürücüsü M.K., yaralanırken, yanında bulunan oğlu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

        Daha sonra Afyonkarahisar kent merkezine ulaşan zanlı, Osman Gazi Mahallesi'nde çocuğunu okuldan almak üzere aracına binen S.P., isimli kadının otomobilini gasp etmek istedi. Kadına ateş açan zanlı, onuda ağır yaraladı.

        Öğretmenleri de öldürüp Eskişehir'e kaçtı

        Zanlı, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında 07 BZB 11 plakalı otomobilde bulunan öğretmenler Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) de pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Araçta bulunan S.S.G., ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.

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        İki öğretmeni öldürdükten sonra 54 ACC 723 plakalı aracı gasp eden zanlı, Afyonkarahisar'dan Eskişehir yönüne doğru kaçmaya başladı.

        Eskişehir'de araç üstüne araç değiştirdi

        Kaçışını Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi yönünde sürdüren zanlı, Kırka Mahallesi Çatören Barajı mevkisinde T.G. ve arkadaşının bulunduğu 26 APL 557 plakalı otomobili silah zoruyla aldı. Kendini MİT görevlisi olarak tanıttığı belirtilen zanlı, daha sonra Taşlık Mahallesi'ne ulaştı.

        Gasp ettiği aracın çamura saplanması üzerine otomobili bırakan zanlı, yaya olarak kaçmaya başladı. Burada süt satan bir vatandaşa ait 26 NZ 187 plakalı otomobili de gasp ederek yoluna devam etti. Jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu uygulama noktasında durdurulan zanlı, güvenlik güçlerine ateş açtı. Çıkan olayda 2 jandarma personeli hafif yaralanırken, Arif Sefa Özdemir etkisiz hale getirilerek yakalandı.

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        Katliamın ardından yakalanan şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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