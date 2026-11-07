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        Bolvadin'de "Fikir Harmanı" buluşmaları projesi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, eğitim kalitesini artırmak ve karar alma süreçlerinde ortak aklı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Fikir Harmanı Projesi" kapsamında Öğretmen Buluşmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:28 Güncelleme:
        Bolvadin'de "Fikir Harmanı" buluşmaları projesi

        Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, eğitim kalitesini artırmak ve karar alma süreçlerinde ortak aklı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Fikir Harmanı Projesi" kapsamında Öğretmen Buluşmaları gerçekleştirildi.

        İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş’in başkanlığında düzenlenen toplantıya komisyon üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantıda, eğitimöğretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, okul yönetimi, akademik başarının artırılması ve eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik öğretmenlerin görüş, talep ve önerileri dinlenerek kayıt altına alındı.

        Aynı zamanda öğretmenler tarafından sahada uygulanan iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilebilecek yeni projeler masaya yatırıldı.

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        Toplantıda konuşan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, öğretmenlerin bilgi ve tecrübelerinin eğitim süreçlerinin gelişimindeki kritik rolüne dikkat çekti.

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