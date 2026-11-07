Bolvadin'de "Fikir Harmanı" buluşmaları projesi

Aynı zamanda öğretmenler tarafından sahada uygulanan iyi uygulama örnekleri paylaşıldı ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilebilecek yeni projeler masaya yatırıldı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş’in başkanlığında düzenlenen toplantıya komisyon üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Toplantıda, eğitimöğretim süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi, okul yönetimi, akademik başarının artırılması ve eğitim ortamlarının geliştirilmesine yönelik öğretmenlerin görüş, talep ve önerileri dinlenerek kayıt altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.