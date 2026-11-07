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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Katliamdan sağ kurtulan öğretmenin kan donduran ifadesi ortaya çıktı "3'ten geriye sayıyorum, inmezseniz vuracağım' dedi ve süre bitince ateş açtı" Sultan Sema Gökçe: "Önce yardım istedi, arkadaşlarım korkudan inemeyince acımadan vurdu"

        Katliamdan sağ kurtulan öğretmenin kan donduran ifadesi ortaya çıktı "3'ten geriye sayıyorum, inmezseniz vuracağım' dedi ve süre bitince ateş açtı" Sultan Sema Gökçe: "Önce yardım istedi, arkadaşlarım korkudan inemeyince acımadan vurdu"

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü saldırılarda, araçları durdurulan 3 öğretmenden sağ kurtulmayı başaran Sultan Sema Gökçe'nin ifadesi ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan Gökçe, saldırganın önce yardım bahanesiyle yaklaştığını, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayarak acımasızca ateş açtığını aktardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 16:10 Güncelleme:
        Katliamdan sağ kurtulan öğretmenin kan donduran ifadesi ortaya çıktı "3'ten geriye sayıyorum, inmezseniz vuracağım' dedi ve süre bitince ateş açtı" Sultan Sema Gökçe: "Önce yardım istedi, arkadaşlarım korkudan inemeyince acımadan vurdu"

        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin öldürüldüğü saldırılarda, araçları durdurulan 3 öğretmenden sağ kurtulmayı başaran Sultan Sema Gökçe'nin ifadesi ortaya çıktı. Dehşet anlarını anlatan Gökçe, saldırganın önce yardım bahanesiyle yaklaştığını, ardından araçtan inemeyen arkadaşlarına geriye doğru sayarak acımasızca ateş açtığını aktardı.

        İhsaniye ilçesi Yukarıtandır köyü mevkiinde meydana gelen olayda, gasp ettiği araçla kaçmaya çalışan cinayet zanlısı Arif Sefa Ö., içerisinde 3 kadın öğretmenin bulunduğu aracı durdurmuş ve meslektaşları Hilal Mete ile Ayşe Suna Demir'i pompalı tüfekle katletmişti. Saldırıdan yara almadan kurtulan öğretmen Sultan Sema Gökçe'nin savcılık ve kolluk birimlerine yansıyan ifadesinde olayın korkunç boyutu gözler önüne serildi.

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        "Önce 'aracım bozuldu' dedi, sonra silah doğrulttu"

        Olay anında ön yolcu koltuğunda oturduğunu belirten Sultan Sema Gökçe, zanlının ilk başta kendilerini kandırmaya çalıştığını söyledi. Gökçe, "Ben ön koltukta oturuyordum. Önce 'Aracım bozuldu' diyerek yardım istedi. Ardından hemen silahını doğrulttu ve 'Size zarar vermeyeceğim. Sadece arabayı verin ve gidin' dedi. Bunun üzerine hemen araçtan inip yol kenarındaki alt kısma indim ve 'Yapma' diye bağırdım" ifadelerini kullandı.

        "Süre bitince gözünü kırpmadan ateş açtı"

        Araçtaki meslektaşlarının yaşadıkları şok ve dehşet nedeniyle kilitlenip kaldıklarını belirten talihsiz öğretmen, "Araçtaki iki arkadaşım yaşadıkları büyük korku ve panik nedeniyle dışarı çıkamadı. Saldırgan bunun üzerine 'Üçten geriye sayıyorum. İnmezseniz vuracağım' dedi. Ardından geriye doğru saymaya başladı ve süre bitince ateş etmeye başladı. Beni de öldüreceğini düşündüm ama bana ateş etmeden gitti" diyerek yaşadığı dehşeti anlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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