Otomobilin ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar görüntülendi

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Emirbaba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 03 DF 545 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki aydınlatma direğine, ardından inşaat önünde bulunan tuğlalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil ters dönerek durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralıların kendi imkanları ile araç içerisinden çıktıkları gözlendi.

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