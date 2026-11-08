Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Aylin Toktamış)
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Vanjak, Büşra Kılıçlı, Begic, Gizem Mısra Aşçı, Nisan Barut, Rasinska (Firdevs Kiretmitçi, Işıl Öz, Merve Nur Öztürk Bal)
Setler: 29-27, 21-25, 25-20, 20-25, 15-13
Süre: 156 dakika (39, 32, 30, 31, 24)
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