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        Afyonkarahisar'da engebeli arazide çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde engebeli arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 21:56 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da engebeli arazide çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde engebeli arazide çıkan yangın söndürüldü.

        Çakmaktepe mevkisinde balatalarındaki arıza nedeniyle patates yüklü kamyonda çıkan yangın, engebeli arazideki otları tutuşturdu.

        İhbar üzerine bölgeye, Sandıklı Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında kamyon ile engebeli arazideki yaklaşık 80 hektarlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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