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        Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 20:20 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

        Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü törenle kutlandı.

        Program, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve il protokolünün Taş Medrese'de 8. Etem Tem Ulusal Fotoğraf Yarışması sergisinin açılmasıyla başladı.

        Sergiyi gezen Aktaş ve beraberindekiler, Afyonkarahisar Belediyesi Mehter Takımı ve Uluslararası Halk Oyunları Korteji eşliğinde, İmaret Camisi'nden Anıtpark'a "Zafer Halk Yürüyüşü"nü gerçekleştirdi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı konuşmada, bugün burada, Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi.

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        Bugün bir milletin esareti reddeden iradesini, bir ordunun vatan uğruna gösterdiği eşsiz kahramanlığı, bir halkın bağımsızlık tutkusunu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletine olan inancını andıklarını dile getiren Köksal, "27 Ağustos, Türk milletinin kaderinin değiştiği en önemli günlerden biridir. 104 yıl önce bu topraklarda bize bir gelecek bırakıldı. Bizden sonra gelecek çocuklarımıza nasıl bir Afyonkarahisar bırakacağımıza karar verme sırası bizde. İşte tam da bu nedenle, Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılında geleceğe emin adımlarla ilerlemek zorundayız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefi de bu anlamda, Türkiye'nin geleceğine ilişkin önemli bir vizyon ortaya koymaktadır. Bizler de Afyonkarahisar olarak bu büyük hedeflerin dışında kalamayız." diye konuştu.

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        -"Afyonkarahisar'ımızın Kurtuluş Günü kutlu olsun"

        Köksal, üreten, çalışan, gençlerine sahip çıkan, kadınlarının güçlendiği ve çocukların geleceğe güvenle baktığı bir Afyonkarahisar için durmadan, gece gündüz çalışmak zorunda olduklarını belirtti.

        Gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh ve daha güzel bir Afyonkarahisar bırakacaklarını aktaran Köksal, şunları kaydetti:

        "104 yıl önce onlar Cumhuriyet'in yolunu açtı. Biz de Cumhuriyet'imizi daha ileriye taşıyacağız. Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyet'imizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatan için canını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve isimlerini belki bugün bilmediğimiz ama bu toprakların bağımsızlığı için hayatlarını ortaya koyan bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle ve sonsuz saygıyla anıyorum. Afyonkarahisar'ımızın Kurtuluş Günü kutlu olsun. Büyük Zafer'imizin 104. yılı kutlu olsun."

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        Programda, halk oyunları ekipleri gösterilerini sundu. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konser verdi.

        Törende, Jandarma Genel Komutanlığı merasim ekibi silahlı gösteri gerçekleştirdi. 41. Komando Tugay Komutanlığı Birliği "Komando Andı" okudu.

        Törene, Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Kıral, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, askeri erkan, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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        Etkinlik kapsamında sanatçı Kıraç konser verecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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