Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Hüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        Kaçakçılara sınırda şafak baskını!
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun
        Köprüde kan izleri ve berbere ensesinden tek kurşun

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü
        Afyonkarahisar'da otomobiller çarpıştı: 4 ölü
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        Polis 663 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
        Polis 663 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
        Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp ardından yan yattı
        Kontrolden çıkan otomobil araçlara çarpıp ardından yan yattı
        Sultandağı'nda muhtarlar unutulmadı
        Sultandağı'nda muhtarlar unutulmadı
        Vali Aktaş başkanlığında Eğitim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Vali Aktaş başkanlığında Eğitim Güvenliği Toplantısı yapıldı