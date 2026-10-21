Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hüseyin B. idaresindeki 34 CBB 110 plakalı otomobil, Suvermez Köyü yolu Hisar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 DVU 92 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
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