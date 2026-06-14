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        Afyonkarahisar'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan kadın taburcu edildi

        Afyonkarahisar'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan kadın taburcu edildi

        Afyonkarahisar'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Dazkırı ilçesinde kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir lokantaya kızıyla gelen Feride Hozer (53), sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Yaralanan Hozer, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Köpeğin kadına saldırma anı lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kadının tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi.


        Açıklamada, "Sahipli köpek, belediye ekiplerince aynı gün yakalanarak hayvan barınağına teslim edilmiştir. İhmali bulunan köpek sahibiyle ilgili başlatılan gerekli adli ve idari süreç titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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