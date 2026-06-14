Afyonkarahisar'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan kadın taburcu edildi

Afyonkarahisar'da sahipli köpeğin saldırısında yaralanan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi. Dazkırı ilçesinde kara yolu üzerinde faaliyet gösteren bir lokantaya kızıyla gelen Feride Hozer (53), sahipli bir köpeğin saldırısına uğradı. Yaralanan Hozer, kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi. Köpeğin kadına saldırma anı lokantanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kadının tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği bildirildi. Açıklamada, "Sahipli köpek, belediye ekiplerince aynı gün yakalanarak hayvan barınağına teslim edilmiştir. İhmali bulunan köpek sahibiyle ilgili başlatılan gerekli adli ve idari süreç titizlikle devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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