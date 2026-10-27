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        Afyonkarahisar'da 'Sıfır Atık' çalıştayı düzenlendi

        Afyonkarahisar'da kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atık yönetiminin geliştirilmesi amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temalı Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya 131 kurum ve kuruluştan 352 kişi katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 13:53 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da 'Sıfır Atık' çalıştayı düzenlendi

        Afyonkarahisar’da kaynakların verimli kullanılması, israfın önlenmesi ve atık yönetiminin geliştirilmesi amacıyla "Yerelden Ulusala İsraf, Atık ve Kaynak Yönetimi" temalı Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya 131 kurum ve kuruluştan 352 kişi katıldı.

        Sıfır Atık Vakfı tarafından 81 ilde gerçekleştirilmesi planlanan "Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları" kapsamında Afyonkarahisar’da bir otelde düzenlenen programın açılışında konuşan Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli, üretim ve tüketim alışkanlıklarının doğayla kurulan ilişkiyi değiştirdiğini belirtti.

        İklim değişikliği, çevre kirliliği ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının günümüzün önemli sorunları arasında yer aldığını ifade eden Çiçekli, bu sorunların çözümü için üretim biçimlerinin, tüketim alışkanlıklarının ve kaynak kullanım kültürünün yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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        Çalıştayda farklı bilgi birikimlerinin ve bakış açılarının bir araya getirilmesinin önemine değinen Çiçekli, ortak aklın farklı görüşlerin konuşulması ve değerlendirilmesiyle oluşacağını ifade etti.

        Programda Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şuayıp Özdemir ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Melih Melik Kara da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından katılımcılar, oluşturulan 18 tematik masada sıfır atık, israfın önlenmesi ve kaynakların etkin kullanımı konularında görüş ve önerilerini paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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