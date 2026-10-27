İhsaniye ve Sandıklı'da gıda işletmelerine yönelik denetim
Afyonkarahisar'da gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar’da gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla Bolvadin, İhsaniye ve Sandıklı ilçelerinde gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli teknik personeller tarafından yapılan resmî kontrollerde, işletmelerin hijyen şartları, gıda güvenilirliği gereklilikleri ve ilgili mevzuata uygunlukları incelendi. Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla il genelinde devam ettiği belirtildi.
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