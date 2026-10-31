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        Afyonkarahisar'da sonbahar manzaraları mest etti

        Afyonkarahisar'da sonbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaralar görenleri mest etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da sonbahar manzaraları mest etti

        Afyonkarahisar’da sonbaharın gelişiyle birlikte ortaya çıkan eşsiz manzaralar görenleri mest etti.

        Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından çekilen görüntülerde, kent merkezi Kışlacık Mahallesi başta olmak üzere şehrin farklı noktalarındaki sonbahar güzellikleri gözler önüne serildi.

        Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen yapraklarının güneş ışığıyla oluşturduğu eşsiz görüntüler, adeta görsel şölen sundu. Sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan görüntüler izleyenlerin beğenisini topladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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