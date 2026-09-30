Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçede emniyet müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yaptıkları iddiasıyla M.A. ve Y.S'yi takibe aldı.
Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, peçeteye emdirilmiş yaklaşık 900 içimlik uyuşturucu, 6 "pipe" tabir edilen uyuşturucu madde ile tabanca ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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