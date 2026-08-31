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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 22:05 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

        Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine bir kişinin üzerinde arama yaptı.

        Aramada, 15 gram uyuşturucu ile 1 peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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