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        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 00:53 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Polis ekipleri tarafından ilçede uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada 40 gram uyuşturucu ve 7 sentetik ecza maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Ş.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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