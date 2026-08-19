Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Aramada 40 gram uyuşturucu ve 7 sentetik ecza maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından ilçede uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

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