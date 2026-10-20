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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 20:44 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.

        Yapılan aramada 663 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan K.B. ve A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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