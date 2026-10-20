Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Giriş: 20.10.2026 - 20:44 Güncelleme:
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.
Yapılan aramada 663 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan K.B. ve A.E. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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