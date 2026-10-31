Bolvadin'de Cami Buluşmaları büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin milli, manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yürüttüğü örnek çalışmalara bir yenisini daha ekledi. "Vakti Kuşanmak" ve Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projeleri kapsamında düzenlenen 2. Cami Buluşmaları programı, ilçe genelinde büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş’in eğitime vizyoner yaklaşımı ve değerler eğitimine verdiği öncelikli önem sayesinde hayata geçirilen organizasyon, takdir topladı. Manevi değerlerin yaşatılması, gençlerde birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunun pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen programda öğrenciler, öğretmenleri ve ilçe halkı aynı safta buluştu. Kılınan namazın ardından gençlere ikramlarda bulunularak paylaşma ve dayanışma kültürünün en güzel örnekleri sergilendi.

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Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın sadece bilgili değil ahlaklı, milli ve manevi değerlerine haiz, çevresine duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük gayemizdir. Vakti Kuşanmak ve ÇEDES projelerimizle gençlerimizin kalplerine dokunmaya, onlara birlik ve beraberlik ruhunu aşılamaya devam ediyoruz. Geleceğe emin adımlarla yürüyen bu neslin yetişmesinde emeği geçen tüm öğretmenlerimize, velilerimize ve katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.