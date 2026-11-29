Bolvadin'de öğrencilerden oluşan mehter takımı çalışmalarını sürdürüyor
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde öğrencilerden oluşturulan mehter takımı, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek program için hazırlıklarını sürdürüyor.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde öğrencilerden oluşturulan mehter takımı, önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek program için hazırlıklarını sürdürüyor.
Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerden oluşan mehter takımının çalışmalarını yerinde inceledi. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Keleş, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.
Mehter geleneğinin tarihi ve kültürel önemine dikkat çeken Keleş, önümüzdeki haftalarda düzenlenecek programda sahne alacak öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette, Türk kültürünün yaşatılması, milli ve manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.
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