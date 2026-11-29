Bolvadin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, TOBB Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek öğrencilerden oluşan mehter takımının çalışmalarını yerinde inceledi. Öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Keleş, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

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