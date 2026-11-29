İstanbul Afyonkarahisarlılar Dernekleri Federasyonunca düzenlenen Yaren Gecesi programına katılan Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, İstanbul'da yaşayan hemşehrileriyle bir araya gelerek ilçede hayata geçirilen projeleri anlattı.

Program alanında Bolvadin Belediyesi tarafından açılan tanıtım standı, İstanbul'da yaşayan Afyonkarahisarlı ve Bolvadinli vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Ziyaretçilere Bolvadin'in coğrafi işaretli meşhur lokumu ve bükmesi başta olmak üzere çeşitli yöresel lezzetler ikram edildi. Stantta ayrıca Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın göreve geldiği günden bu yana ilçede hayata geçirilen yatırımlar, hizmetler ve devam eden projeler hakkında bilgilendirme yapıldı.

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Memleket özleminin ve hemşehri dayanışmasının ön plana çıktığı gecede, vatandaşların belediye çalışmalarına yönelik memnuniyetleri ve olumlu geri dönüşleri dikkat çekti.

Program sonrası açıklamalarda bulunan yetkililer, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Nerede bir Bolvadinli, nerede bir Afyonkarahisarlı hemşehrimiz varsa biz oradayız. Mesafe tanımadan, memleketimizin ve hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen Yaren Gecesi programına Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın yanı sıra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bolvadin İlçe Başkanı Mahmut Kızıltoprak ve Bolgiysan Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Fevzi Karagöz katıldı.