Bolvadin'de ulaşım altyapısı çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi ilçe genelindeki ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Erkmen Mahallesi Harlak Mevkii’nde 2 bin 270 metre uzunluğundaki yolda soğuk asfalt kaplama çalışmaları hızla başlatıldı. Toplam 2 milyon 724 bin TL yatırım bedeliyle hayata geçirilen proje, Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın talimatları doğrultusunda devreye alındı. Özellikle yağışlı havalarda çamur ve benzeri olumsuzluklar nedeniyle ulaşımda zorluk yaşayan bölge sakinlerinin mağduriyetlerinin giderilmesi hedeflenen çalışma ile güzergâhın daha konforlu, güvenli ve elverişli bir yapıya kavuşturulması amaçlanıyor.

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Çalışmaların sahadaki önemine dikkat çeken Aynacı, hizmet anlayışının merkezine daima vatandaşların ihtiyaçlarını koyduklarını belirtti. Bolvadin’in her mahallesindeki eksiklerin yerinde tespit edildiğini vurgulayan Aynacı, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak projelerin kararlılıkla hayata geçirildiğini ifade etti.