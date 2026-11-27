Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde belediye ekiplerince yürütülen 14 milyon 515 bin TL maliyetli asfalt çalışması tamamlanarak güzergâh hizmete açıldı.

Bolvadin Belediyesi Fen İşleri ekiplerince, Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın talimatları doğrultusunda Kale Mahallesi’nde 15 bin 120 metrekarelik alanda yürütülen asfalt serim çalışmaları sona erdi. Tamamlanan çalışmayla birlikte Taşağıl, Gökçeyayla, Karabağlar, Müslümana ve Bağlarüstü mahalleleri ile Asri Mezarlık ve Dipevler köyüne ulaşım sağlayan güzergâh yenilendi.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulunan Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, güzergâhın bölge ulaşımı açısından önemine dikkat çekti. Başkan Aynacı, şu ifadeleri kullandı:

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"Burada sadece Karabağlar Mahallemizin yolunu yenilemedik; beş mahallemize, Asri Mezarlığımıza ve Dipevler köyümüze ulaşım sağlayan önemli bir güzergâhı da hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Biz yatırımlarımızı planlarken yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, Bolvadinimizin geleceğini de düşünüyoruz. Yıllardır bekleyen sorunları bir bir çözüme kavuşturuyor, belediyemizin her kuruşunu memleketimize hizmet ve yatırım olarak kazandırıyoruz. Bizim gayemiz günü kurtarmak değil, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Bolvadin bırakmaktır. Bu anlayışla gece gündüz demeden, aynı aşk ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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Yenilenen güzergâhın mahalle sakinleri ve köy ulaşımı için daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunacağı belirtildi.