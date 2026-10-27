Öğrencilere ve velilere kapsamlı siber güvenlik eğitimi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber suçların önlenmesi ve dijital farkındalığın artırılması amacıyla merkez ve İscehisar ilçelerinde eğitim faaliyetleri düzenledi.

Jandarma tarafından bölgedeki okullarda öğrenim gören öğrenciler ile veli ve öğretmenlere yönelik kapsamlı bilgilendirme seminerleri verildi. Ekipler tarafından yürütülen faaliyetlerde toplam 48 öğretmen, 67 veli ve 615 öğrenciye ulaşıldı. Uzman jandarma personeli tarafından katılımcılara; 'Siber Farkındalık ve Siber Güvenlik, Güvenli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ve Önleme Yolları,

Parola Güvenliği, Dijital Dünyada Karşılaşılan Riskler ve Tehlikeler' başlıklarında bilgiler aktarıldı.