Polisten öğrencilere trafik eğitimi

Eğitimde ayrıca 112 Acil Çağrı Hattı'nın etkin kullanımı, kişisel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı ve siber zorbalık konularında bilgiler verildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eğitimde öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

Afyonkarahisar’da polis ekipleri tarafından Afyon Lisesi öğrencilerine yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi gerçekleştirildi.

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